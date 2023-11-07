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Європа знову не замерзне: запаси газу в Німеччині досягли 100%

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 13:10
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Європа знову не замерзне: запаси газу в Німеччині досягли 100% Фото: запаси газу в Німеччині досягли 100% (Getty Images
Автор: Олександр Білоус

Запаси природного газу в Німеччині на рівні 100% означають, що найбільша економіка Європи уникне дефіциту найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Повне заповнення означає, що лише екстремально низькі температури в нинішніх умовах можуть призвести до нестачі газу", - сказав у своїй заяві Себастьян Хайнерманн, керуючий директор німецької організації зі зберігання газу INES.

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Німеччині на початку цього місяця досягли 100% ємності. Континент накопичив паливо, намагаючись уникнути повторення енергетичної кризи після того, як Росія припинила постачання трубопроводами через війну проти України. Імпорт скрапленого газу останнім часом різко збільшився.

Європа знову не замерзне: запаси газу в Німеччині досягли 100%

Зниження попиту (пережиток кризи) та м'яка погода також допомогли заощадити газ. Очікується, що на більшій частині континенту температура буде вищою, ніж зазвичай, до середини листопада, повідомив синоптик Maxar Technologies.

Провалена стратегія Путіна

Російський президент Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. Московська пропаганда активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.

Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік.

Прогноз цін на газ

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками СПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431, 8 доларів.

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