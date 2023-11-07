Европа снова не замерзнет: запасы газа в Германии достигли 100%

Запасы природного газа в Германии на уровне 100% означают, что крупнейшая экономика Европы избежит дефицита в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Полное заполнение означает, что только экстремально низкие температуры в нынешних условиях могут привести к нехватке газа", - сказал в своем заявлении Себастьян Хайнерманн, управляющий директор немецкой организации по хранению газа INES.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии в начале этого месяца достигли 100% емкости. Континент накопил топливо, пытаясь избежать повторения энергетического кризиса после того, как Россия прекратила поставки по трубопроводам из-за войны против Украины. Импорт сжиженного природного газа в последнее время резко увеличился.

Снижение спроса (пережиток кризиса) и мягкая погода также помогли сэкономить газ. Ожидается, что на большей части континента температура будет выше, чем обычно, вплоть до середины ноября, сообщил синоптик Maxar Technologies.

Провалившаяся стратегия Путина

Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.

Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что минувшая зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год.

Прогноз цен на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.