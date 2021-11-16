Европа зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии, - глава Trafigura

Исполнительный директор компании Trafigura, одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, Джереми Вейр заявил, что в Европе по-прежнему недостаточно природного газа, несмотря на обещание увеличения поставок из России. В связи с этим Европа зимой рискует столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии.

"Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии", - заявил директор компании Trafigura.

За последнюю неделю поставки газа из России увеличились лишь незначительно, а в понедельник "Газпром" забронировал снижение пропускной способности трубопроводов на декабрь. Россия отрицает ограничение экспорта в Европу, однако законодатели обвиняют ее в попытке оказать давление на Германию, чтобы ускорить получение разрешения на строительство спорного газопровода "Северный поток-2".