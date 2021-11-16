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Европа зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии, - глава Trafigura

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Вторник 16 ноября 2021 20:59
Европа зимой может столкнуться с отключениями электроэнергии, - глава Trafigura Фото: исполнительный директор компании Trafigura Джереми Вейр (flickr.com/trafigura_images)
Автор: Валерия Полищук

Исполнительный директор компании Trafigura, одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, Джереми Вейр заявил, что в Европе по-прежнему недостаточно природного газа, несмотря на обещание увеличения поставок из России. В связи с этим Европа зимой рискует столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии", - заявил директор компании Trafigura.

За последнюю неделю поставки газа из России увеличились лишь незначительно, а в понедельник "Газпром" забронировал снижение пропускной способности трубопроводов на декабрь. Россия отрицает ограничение экспорта в Европу, однако законодатели обвиняют ее в попытке оказать давление на Германию, чтобы ускорить получение разрешения на строительство спорного газопровода "Северный поток-2".

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Европа Электроэнергия
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