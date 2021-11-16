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Європа взимку може зіткнутися з відключеннями електроенергії, - глава Trafigura

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Вівторок 16 листопада 2021 20:59
Європа взимку може зіткнутися з відключеннями електроенергії, - глава Trafigura Фото: виконавчий директор компанії Trafigura Джеремі Вейр (flickr.com/trafigura_images)
Автор: Валерія Поліщук

Виконавчий директор компанії Trafigura, одного з найбільших у світі сировинних трейдерів, Джеремі Вейр заявив, що в Європі як і раніше недостатньо природного газу, попри обіцянку збільшення поставок з Росії. У зв'язку з цим Європа взимку ризикує зіткнутися з перебоями в подачі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Чесно кажучи, зараз у нас недостатньо газу. Ми не робимо запасів на зимовий період. Тому є реальне побоювання, що якщо у нас буде холодна зима, то в Європі можуть відбутися відключення електроенергії", - заявив директор компанії Trafigura.

За останній тиждень поставки газу з Росії збільшилися лише незначно, а в понеділок "Газпром" забронював зниження пропускної здатності трубопроводів на грудень. Росія заперечує обмеження експорту в Європу, проте законодавці звинувачують її в спробі чинити тиск на Німеччину, щоб прискорити отримання дозволу на будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2".

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Європа Електроенергія
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