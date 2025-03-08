Європа веде переговори з чотирма компаніями в пошуку альтернативи Starlink для України, - FT

Європа шукає для України супутниковий зв'язок, який би міг стати заміною Starlink американського мільярдера Ілона Маска. Наразі йдуть переговори з чотирма європейськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times .

Чотири великі супутникові оператори - люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, Viasat (власник британської Inmarsat) і французька Eutelsat/OneWeb - розповіли Financial Times, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС щодо забезпечення резервного зв’язку для України.

Однак, як зауважує FT, швидко замінити термінали Starlink буде складно, оскільки вони накопичувалися в Україні роками. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, в експлуатації сьогодні перебуває понад 40 тисяч терміналів. Їх використовують не тільки військові, а й лікарні, бізнес та гуманітарні організації.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех розповів, що компанія вже надає послуги Україні, але також бере участь у переговорах щодо розширення своїх можливостей. У Viasat запевнили, що можуть допомогти задовольнити потреби України, оскільки на ринку є значні потужності, а в найближчому майбутньому з’являться ще більші.

Однак, як сказав FT Люк Палерм Серра з консалтингової компанії AnalysysMason, жоден із наявних варіантів не може забезпечити такий обсяг послуг, як Starlink. Навіть якщо об’єднати всі європейські потужності, вони не зможуть зрівнятися зі Starlink, який має понад 7 тисяч супутників на низькій орбіті.