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Европа стоит перед мировой войной нового типа из-за РФ и вакцин, - Макрон

Новина українською → ЕС, Пятница 26 марта 2021 06:02
Европа стоит перед мировой войной нового типа из-за РФ и вакцин, - Макрон фото: Jack Taylor/Getty Images
Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин. По его мнению, эти страны пытаются влиять на ход событий своими вакцинами.

Об этом пишет Figaro.

Макрон считает, что Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от коронавируса.

"Мы создали возможность производить (вакцину – ред.). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения", - сказал французский глава.

Макрон подчеркнул, что ЕС разработал комплексную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2-3 млрд доз вакцин в год.

"Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать", - уверен президент.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса. Между двумя странами продолжается военный конфликт. При этом, Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID.

Ранее агентство Reuters писало, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

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