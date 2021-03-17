Еврокомиссар назвал "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID . По его мнению, в ЕС могли бы наладить производство "Спутника V".

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Reuters .

"Спутник V" вероятно, хорошая вакцина, потому что россияне - довольно хорошие ученые и ... у меня нет никаких оснований сомневаться", - заявил Бретон.

Он также отметил, что Евросоюз мог бы наладить ее производство.

"Сегодня почти все наши предприятия используются для производства согласованных вакцин, но так или иначе я думаю, что мы, вероятно, должны помочь России", - добавил еврокомиссар.