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Европа справится в случае сокращения поставок газа из России, - глава ЕК

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Брюссель, Среда 16 февраля 2022 10:19
Европа справится в случае сокращения поставок газа из России, - глава ЕК Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сможет справиться в случае ограничения поставок газа из России. И подчеркнула необходимость снижения зависимости ЕС от газа РФ на фоне возможного вторжения в Украину,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - сказала фон дер Ляйен.

Она рассказала, что Евросоюз в настоящий момент ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ... чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС...Япония готова это сделать", - резюмировала глава ЭК.

Напомним, недавно власти Японии заявили о готовности поставок газа в страны ЕС если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину.

Добавим, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.

При этом, в октябре 2021 года Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" в случае увеличения давления.

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