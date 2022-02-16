Европа справится в случае сокращения поставок газа из России, - глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сможет справиться в случае ограничения поставок газа из России. И подчеркнула необходимость снижения зависимости ЕС от газа РФ на фоне возможного вторжения в Украину,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - сказала фон дер Ляйен.
Она рассказала, что Евросоюз в настоящий момент ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.
"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ... чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС...Япония готова это сделать", - резюмировала глава ЭК.
Напомним, недавно власти Японии заявили о готовности поставок газа в страны ЕС если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину.
Добавим, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.
При этом, в октябре 2021 года Путин заявлял, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, поскольку украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" в случае увеличения давления.