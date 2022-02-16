Европа справится в случае сокращения поставок газа из России, - глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сможет справиться в случае ограничения поставок газа из России. И подчеркнула необходимость снижения зависимости ЕС от газа РФ на фоне возможного вторжения в Украину,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - сказала фон дер Ляйен.

Она рассказала, что Евросоюз в настоящий момент ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ... чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС...Япония готова это сделать", - резюмировала глава ЭК.