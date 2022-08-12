Европа вместо "Роскосмоса" может начать сотрудничество со SpaceX Илона Маска

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные переговоры со SpaceX. Компания может заменить российские ракеты "Союз", которые использовали для запуска космических аппаратов.

Главным конкурентом SpaceX могла стать европейская компания Arianespace, но она еще не утвердила графики запуска своих ракет. Также Европа рассматривает претендентов из Японии и Индии.

"Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них - SpaceX, это ясно. Другой, возможно, Япония", - сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, SpaceX имеет преимущества, поскольку компания более оперативна и имеет стабильный график запусков носителей Falcon 9.

Однако ЕС пока не принял окончательного решения и изучает техническую совместимость.