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Европа вместо "Роскосмоса" может начать сотрудничество со SpaceX Илона Маска

Фото: SpaceX может заменить "Роскосмос" в Европе (wikimedia by SpaceX)
Автор: Наталья Юрченко

Европа ищет замену для "Роскосмоса", который из-за войны в Украине оказался под санкциями. Одним из вариантов для сотрудничества является компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные переговоры со SpaceX. Компания может заменить российские ракеты "Союз", которые использовали для запуска космических аппаратов.

Главным конкурентом SpaceX могла стать европейская компания Arianespace, но она еще не утвердила графики запуска своих ракет. Также Европа рассматривает претендентов из Японии и Индии.

"Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них - SpaceX, это ясно. Другой, возможно, Япония", - сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, SpaceX имеет преимущества, поскольку компания более оперативна и имеет стабильный график запусков носителей Falcon 9.

Однако ЕС пока не принял окончательного решения и изучает техническую совместимость.

Напомним, что Россия намерена выйти из Международной космической станции. Это произойдет после 2024 года.

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SpaceXРоскосмосЕвропаИлон Маск