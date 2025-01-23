Європа профінансує закупівлю американської зброї для України, - генсек НАТО

Генсек НАТО заявив у Давосі, що альянс має більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво оборонної промисловості та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

"Що стосується України, нам також необхідно, щоб США продовжували свою участь. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок сплатять європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові це зробити", - додав він.

Коментарі генерального секретаря прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп заявив раніше цього тижня, що Євросоюз має робити більше для підтримки України.

У Давосі Рютте також заявив, що вкрай важливо, щоб Росія не перемогла, оскільки це може призвести до того, що президент Росії Володимир Путін надихне лідерів Північної Кореї та Китаю.

"Нам дійсно потрібно активізувати, а не скорочувати нашу підтримку України. Лінія фронту рухається в неправильному напрямку", - сказав він.