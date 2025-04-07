Європа озброюється: до спільного ринку хочуть включити Британію та Україну

Документ, підготовлений аналітичним центром Bruegel, було замовлено польським головуванням у ЄС, і він має забезпечити велике фінансування оборони без збільшення рівня державного боргу, що викликає занепокоєння в багатьох країн із високим рівнем заборгованості.

Документ є частиною обговорення в ЄС питання про те, як фінансувати підготовку до можливого нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на США в питаннях своєї безпеки.

ЄС уже планує збільшити військові витрати на 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років за рахунок ослаблення фіскальних обмежень на інвестиції в оборону і спільного запозичення коштів на великі оборонні проекти під заставу бюджету ЄС.

Оборонний фонд, який обговорюватимуть 12 квітня на неформальній зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, стане доповненням до вже оголошених фінансових ініціатив.

Механізм фонду

Фонд, що отримав назву Європейський оборонний механізм (EDM), буде створений відповідно до міжурядової угоди і матиме значний капітал, що дасть змогу йому здійснювати запозичення на ринку.

До EDM, який також міг би видавати кредити, могли б входити країни, що не входять до Європейського Союзу, наприклад, Велика Британія, Україна або Норвегія.

Додатковою перевагою ідеї центром Bruegel також стало б сприяння формуванню єдиного європейського ринку оборонного обладнання з метою зниження витрат і об'єднання ресурсів.

Оборонні закупівлі та виробництво у 27 країнах ЄС сильно фрагментовані: є щонайменше сім різних типів танків, дев'ять типів самохідних гаубиць і сім різних типів бойових машин піхоти. Це збільшує витрати, знижує оперативну сумісність і перешкоджає економії за рахунок масштабу.

Центр Bruegel заявив, що Європа має шанс скоротити свою військову залежність від США до 2030 року тільки в тому разі, якщо вона об'єднає закупівлі максимально можливою мірою і створить загальний європейський ринок оборони, що включає Велику Британію як великого гравця в промисловій обороні для посилення конкуренції.

Для стимулювання власної оборонної промисловості Європи EDM буде закуповувати продукцію тільки в підрядників із країн EDM або в консорціумів із певним мінімальним ступенем участі підрядників, штаб-квартири яких розташовані в країнах EDM.

Центр Bruegel заявив, що під час кредитування своїх членів EDM може застосовувати стандартну ставку і субсидовану для "прифронтових держав" коштом внесків із трастового фонду, який періодично поповнюється всіма членами.

Прифронтові держави - це держави, що мають спільний кордон із Росією або Білоруссю, високий рівень національних військових витрат або і те, і інше.