UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европа может освободиться от энергетического шантажа России благодаря Украине, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина может помочь Европе достичь надлежащей энергетической безопасности и освободиться от энергетического шантажа со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максим Тимченко в колонке для Euractiv.

"Украина поможет Европе достичь надлежащей энергетической безопасности, освободиться от шантажа и политических махинаций Москвы. Мы можем сделать многое прямо сейчас, и мы сможем сделать еще больше в ближайшем будущем", - написал он.

Тимченко подчеркнул, что дальнейшая интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей для ЕС.

Он добавил, что потенциальный экспорт 35 ТВт-ч украинской электроэнергии может позволить Европе сократить потребление газа на 6,5 млрд кубометров.

Тимченко отметил, что Украина имеет крупнейшие после Норвегии запасы газа в Европе, а также крупные подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза.

"Украина готова быть надежным партнером, предоставляя мощности и инвестируя все больше и больше в разработку и внедрение чистых технологий. Наше видение заключается в том, чтобы внести свой вклад в защиту ценностей гуманности, демократии и безопасности", - подытожил он.

Ранее Министерство энергетики заявляло, что экспорт украинской электроэнергии в Европу может позволить ЕС сократить потребление российского газа на 17%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим ТимченкоРоссийская Федерация