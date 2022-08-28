Европа может освободиться от энергетического шантажа России благодаря Украине, - Тимченко

"Украина поможет Европе достичь надлежащей энергетической безопасности, освободиться от шантажа и политических махинаций Москвы. Мы можем сделать многое прямо сейчас, и мы сможем сделать еще больше в ближайшем будущем", - написал он.

Тимченко подчеркнул, что дальнейшая интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей для ЕС.

Он добавил, что потенциальный экспорт 35 ТВт-ч украинской электроэнергии может позволить Европе сократить потребление газа на 6,5 млрд кубометров.

Тимченко отметил, что Украина имеет крупнейшие после Норвегии запасы газа в Европе, а также крупные подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза.

"Украина готова быть надежным партнером, предоставляя мощности и инвестируя все больше и больше в разработку и внедрение чистых технологий. Наше видение заключается в том, чтобы внести свой вклад в защиту ценностей гуманности, демократии и безопасности", - подытожил он.

Ранее Министерство энергетики заявляло, что экспорт украинской электроэнергии в Европу может позволить ЕС сократить потребление российского газа на 17%.