Європа назвала США "червоні лінії" для мирної угоди щодо України, - глава МЗС Франції

Україна, США, Франція, Великобританія і Німеччина провели 17 квітня в Парижі перші спільні переговори після приходу до влади президента Дональда Трампа, на яких обмінялися думками про шляхи припинення більш ніж трирічної війни.

Високопосадовці, включно з держсекретарем США Марко Рубіо, знову зустрінуться в Лондоні 23 квітня.

"Єдина мета, яка нас хвилює, - це захист французьких інтересів і європейської безпеки. Саме тому, коли США вирішують зайняти позицію посередника, ми змушуємо їх почути, якими є наші "червоні лінії"", - заявив Барро радіостанції franceinfo.

При цьому не назвав конкретні питання, щодо яких європейські лідери збираються поступатися.

Переговори в Європі

За інформацією Bloomberg, США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною і Росією. Пропозиція США передбачає фактичне заморожування війни, причому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем Росії.

Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти Росії і відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Крім того, видання Wall Street Journal писало, що пропозиція також може включати "визнання" Вашингтоном окупованого українського півострова Крим "територією Росії".

Після переговорів у Парижі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп вийде з переговорів, якщо не буде прогресу протягом кількох днів.