Європа може не вистояти проти Росії без України, - Шмигаль

"На вулицях європейських міст немає танків, немає окопів, не ревуть сирени, попереджаючи про ракетні удари чи атаки дронів. Проте я переконаний, що Росія вже веде війну проти Європейського Союзу", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, війна Москви багатовимірна, а її методи й тактики Кремль відпрацьовував в Україні десятиліттями. Російський диктатор постійно шукає слабкі місця в укладі ЕС, а коли знаходить, намагається вдарити по них.

Шмигаль навів кілька прикладів агресії РФ проти Європи:

російські кораблі рвуть підводні інтернет-кабелі біля Фінляндії;

ракети порушують повітряний простір Польщі та Румунії;

дрони РФ кружляють над військовою базою США в Рамштайні;

Росія штучно створює міграційну кризу на кордонах Литви та Польщі.

На думку прем'єра, ціль усіх цих дій - посіяти паніку, внести хаос та змусити європейців сумніватися в спроможності своїх урядів їх захистити. У такий спосіб Росія прагне зруйнувати чинний світовий порядок та архітектуру безпеки в Європі.

"Та є країна, яка не лише пройшла всі можливі прояви російської агресії, а й знає, як їм протидіяти. Ця країна - Україна", - додав Шмигаль.

Саме тому, за словами Шмигаля, вступ України до ЄС - це стратегічний крок, який необхідний перш за все самому Євросоюзу. Україна зможе посилити його східний фланг у своїм військом та зміцнить геополітичні позиції Європи в усьому світі.

"Європі потрібна Україна, щоб себе захистити", - підсумував Шмигаль.