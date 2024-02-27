Європа має збільшити витрати на оборону та безпеку для стримування РФ, - прем'єр Данії

Вона зазначила, що "наївний" континент має уникнути помилок 1930-х років і "активізувати та нарощувати" свою оборонну промисловість, щоб стримати імперіалістичну Росію, яка зробила Україну своєю першою ціллю.

"Свобода має свою ціну. З точки зору Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку", - сказала Фредеріксен.

Вона зазначила, що після закінчення Холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

"Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Нам потрібно почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямі, в якому я думаю, то не можна витрачати пенні, або долар, або євро, або крону двічі", - наголосила прем'єр Данії.

Вона додала, що бачить більш агресивну Росію в усіх аспектах, не тільки в Україні.

"І я думаю, що ми повинні запитати себе: чи є вона кінцевим пунктом призначення для Росії? Чи це частина того, чого вони хочуть досягти, щоб знову побудувати Велику Росію? Після двох років повномасштабного вторгнення не можна говорити тільки про одну людину. Потрібно говорити про країну", - додала вона, зазначивши, що експансіоністську програму ухвалив не тільки російський диктатор Володимир Путін, а й усе суспільство.

Допомога Україні від Данії

Днями прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритися та збільшити підтримку.

Наступного дня Данія вирішила передати Україні всю артилерію, що є в запасі, а 22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Крім того, Данія оголосила про підписання з Україною угоди щодо надання гарантій безпеки на 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.