Європа готується до найгіршого? Як Нідерланди планують рятувати військових у разі війни

Нідерланди планують переобладнати старі потяги на мобільні шпиталі для евакуації поранених військових. Ідея стала частиною ширшого плану ЄС із посилення військової мобільності на тлі загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландську газету Algemeen Dagblad.

З огляду на зростаючу загрозу з боку Росії та можливість масштабного конфлікту, країни Європи посилено шукають шляхи, як задіяти цивільну інфраструктуру для потреб оборони.

Наприклад, Міністерство оборони Нідерландів вивчає ідею переобладнання старих залізничних вагонів у мобільні шпиталі для транспортування поранених солдатів.

У відомстві підкреслюють, що проведення великих військових операцій неможливе без залучення ресурсів цивільного сектору. План також може передбачати направлення нідерландських машиністів у Східну Європу для допомоги у військових перевезеннях.

Речник національної залізничної компанії Nederlandse Spoorweg Ерік Крозе розповів, що Міноборони вже звернулося з відповідним запитом, і наразі тривають попередні переговори. За його словами, "процес перебуває ще на ранній стадії".

Планують переобладнати щонайменше 24 потяги до 2026 року, а згодом їхня кількість може зрости. Ці вагони планували продати за кордон, оскільки їх поступово знімають з експлуатації через оновлення парку.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії ЄС щодо зміцнення військової мобільності. Європейська комісія готує новий пакет, що має з’явитися восени, де розглядають можливість використання подвійного призначення транспорту (фургони, медичні вагони, спеціальні судна, вантажівки та авіація) під час кризових ситуацій.

У рамках цієї підготовки Генеральний директорат ЄК з питань оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) вже розіслав анкету учасникам транспортної галузі країн ЄС, щоб з’ясувати, чи готові цивільні активи швидко переорієнтувати під час надзвичайних ситуацій і чи варто створити єдиний спільний резерв таких засобів серед країн-членів.

Єврокомісія також розглядає створення "механізму солідарності", щоб країни ЄС мали рівний доступ до таких ресурсів, включаючи медичні потяги та інший спеціальний рухомий склад.

Таким чином, нідерландський проєкт із мобільними шпиталями стає частиною великої ініціативи ЄС щодо посилення військової мобільності та готовності до потенційних загроз.