Еврокубковый кошмар "Зари" продолжается. Теперь разгром от "Буде-Глимта" в ЛК

Для "Буде-Глимта" участие в групповом раунде еврокубков стало первым в истории. Правда, чемпион Норвегии подходили к поединку в хорошей форме, не проигрывая семь матчей подряд. А вот "Зарю" в этом сезоне явно лихорадит. И если в украинской Премьер-лиге седьмое место еще как-то можно пережить, то разгром в плей-офф Лиги Европы от "Рапида" забыть сложно.

Неудобств луганчанам добавлял и фактор искусственного поля в Норвегии, из-за чего футболистам украинского клуба явно нужно было немного времени приспособиться. Правда, норвежцы абсолютно не дали времени луганчанам на акклиматизацию и уже на 20-й секунде могли открывать счет в матче. Защитники "Зари" пропустили рывок форварда "Буде-Глимта" Пеллегрино, которого вывели на "свидание" с Мацапурой. Тот кипера украинского клуба обыграл, но убежал слишком к лицевой, а его передачу на партнеров уже успели перехватить защитники "Зари".

А на 15-й минуте у луганчан произошел очередной провал в обороне. Защита "Зари" забыла о Сальтнесе, который получил мяч в штрафной, но пробил точно по центру.

К середине тайма игра немного успокоилась. И в это время свой первый реальный момент получила "Заря". Луганчане убежали в контратаку, но Кочергин, находясь по центру на линии штрафной, отдал неудачный пас на Кабаева, которого накрыли защитники норвежского клуба.

Казалось, что "Заря" понемногу нащупывает свою игру, но вновь провалила старт - теперь уже второй половины. За первые три с лишним минуты луганчане пропустили сразу два гола. Сперва на 47-й минуте защитники "Зари" забыли после углового Сальтнеса, который головой с вратарской переправил мяч в сетку - 1:0. А уже через минуту Сольбаккен пробил Мацапуру, завершив молниеносную контратаку - 2:0.

Могли луганчане один мяч отыграть на 60-й минуте. Настоящий штурм ворот устроили футболисты украинского клуба, но ни Кабаев, ни Аллахьяр пробить с убойных позиций не смогли, а выстрел Кочергина заблокировали защитники. И сразу же "Заря" пропустила третий гол. Цвек обрезался на фланге возле собственной штрафной, а Пеллегрино сходу перекинул вышедшего для розыгрыша мяча Мацапуру - 3:0.

Норвежцы имели еще несколько моментов, чтобы увеличить счет, но пропустили контратаку от украинцев на 90-й минуте, в ходе которой Громов перекинул кипера соперников - 1:3. Это был первый удар в створ от футболистов "Зари" за весь матч.

В параллельном матче группы C римская "Рома" разгромила болгарскую "Софию" 5:1.

"БУДЕ-ГЛИМТ" - "ЗАРЯ" 3:1

Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино, 60 - Громов, 90

"Буде-Глимт": Хайкин - Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Бьоркан (Конрадсен, 79) - Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Берг, Сальтнес - Сольбаккен (Мугиша, 88), Ботхейм, Пеллегрино (Коомсон, 79)

"Заря": Мацапура - Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Снурницын - Назарина, Булеца (Лунев, 71), Кочергин - Аллахьяр (Кристиан, 70), Громов, Кабаев