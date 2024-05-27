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Еврокубковый дебютант получил оба приза финального тура УПЛ

Житомир, Понедельник 27 мая 2024 16:45
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Еврокубковый дебютант получил оба приза финального тура УПЛ Фото: Луифер и Яссин Фортюне празднуют выход в еврокубки (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 30-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям житомирского "Полесья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Нападающий "полесских волков" Луифер – футболист последнего тура чемпионата Украины. Венесуэлец приложился к неожиданной победе над донецким "Шахтером".

Луифер вышел в старте "Полесья" и провел на поле все 90 минут. В середине первого тайма форвард удвоил преимущество житомирян, воспользовавшись передачей Михайличенко в центр штрафной. Весной Луифер оформил 4 мяча (9 матчей).

В свою очередь "Полесья" Сергей Шищенко – лучший тренер 30-го тура. Житомиряне под его руководством завоевали путевку в Лигу конференций в первый сезон на элитном уровне. "Полесские волки" финишировали на 5-й строчке, набрав 50 очков.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Луифер опередил Безерру, Диалло и Очеретько. Шищенко же оказался лучше Шандрука, Ротаня и Максимова.

Еврокубковый дебютант получил оба приза финального тура УПЛ

К слову, киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

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