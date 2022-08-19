Еврокомиссия выделит круглую сумму для расчистки завалов в Украине
Европейская комиссия выделит 21 млн долларов для расчистки завалов и возобновления критической инфраструктуры в Украине. Эти деньги направят Программе развития ООН .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства Евросоюза в Украине.
Средства также будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз и ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов.
Речь идет о трансформаторах, тепловых пунктах, водяных насосах, трубах тепло- и водоснабжения, системах обеззараживания воды и оборудования для поставки возобновляемой энергии.
"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в районах, пострадавших от войны, первоочередной, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжение. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт", - отметила и.о. постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.
Напомним, ранее мы писали, что США внесут 68 млн долларов во Всемирную продовольственную программу на закупку украинской пшеницы.
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