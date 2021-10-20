Еврокомиссия выделила еще 3,5 млн евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине дополнительные 3,5 млн евро. Средства пойдут на поддержку наиболее уязвимых категорий жителей Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.
"Дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получения психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
В ЕС подчеркнули, что из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась и положение малообеспеченных людей стало еще более сложным.