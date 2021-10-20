Еврокомиссия выделила еще 3,5 млн евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

"Дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получения психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась и положение малообеспеченных людей стало еще более сложным.