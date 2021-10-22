Еврокомиссия проверит европейские рынки газа на спекуляции

Еврокомиссия в ноябре проверит рынки газа и углеродных квот Европы на необоснованные спекуляции. В ЕС также разработают стратегию по повышению своей энергетической независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен .

По ее словам, в ходе двухдневного саммита ЕС обсуждался рост цен на энергоносители и причины, которые его вызвали. "Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", - сказала она, добавив, что пока нет никаких фактов, указывающих на необоснованные спекуляции на европейском газовом рынке.

Глава Еврокомиссии отметила, что в более отдаленной перспективе ЕС планирует работать над дополнительными шагами, которые призваны повысить энергетическую независимость европейского рынка.

Также она уточнила, что Еврокомиссия проведет к середине ноября переоценку работы рынков энергетики и углеродных квот ЕС.