Еврокомиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют

Европейская комиссия предложила запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках усиления борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии .

"Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет также включает предложение о создании нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег", - говорится в пресс-релизе.

Пакет состоит из четырех законодательных предложений. Среди них пересмотр регламента ЕС №2015/847. Изменения позволят отслеживать переводы криптоактивов и ограничивать крупные выплаты наличными.

Кроме того, одна из инициатив Еврокомиссии предлагает ввести правила прямого действия, которые позволят проводить проверки клиентов и конечных владельцев активов.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис, новые скандалы в ЕС с отмыванием денег посылают "тревожный сигнал" о том, что "работа по устранению пробелов в финансовой системе еще не завершена".

"В последние годы мы добились огромных успехов, и сейчас наши правила AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег - ред.) в ЕС являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно кусаются", - резюмировал европейский чиновник.