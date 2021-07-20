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В ЄС пропонують заборонити анонімні електронні гаманці для криптовалют

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Брюссель, Вівторок 20 липня 2021 17:59
В ЄС пропонують заборонити анонімні електронні гаманці для криптовалют Фото: в ЄС хочуть заборонити анонімні електронні гаманці криптовалют (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейська комісія запропонувала заборонити в ЄС анонімні електронні гаманці для криптовалют в рамках посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Європейська комісія сьогодні представила пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Пакет також включає пропозицію про створення нового органу ЄС по боротьбі з відмиванням грошей",- йдеться в пресреліз.

Пакет складається з чотирьох законодавчих пропозицій. Серед них перегляд регламенту ЄС №2015 / 847. Зміни дозволять відстежувати переклади кріптоактівов і обмежувати великі виплати готівкою.

Крім того, одна з ініціатив Єврокомісії пропонує ввести правила прямої дії, які дозволять проводити перевірки клієнтів і кінцевих власників активів.

Як зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс, нові скандали в ЄС з відмиванням грошей посилають "тривожний сигнал" про те, що "робота з усунення прогалин у фінансовій системі ще не завершена".

"В останні роки ми домоглися величезних успіхів, і зараз наші правила AML (Anti-Money Laundering, протидія відмиванню грошей - ред.) В ЄС є одними з найжорсткіших у світі. Але тепер їх потрібно застосовувати послідовно і під ретельним контролем, щоб переконатися, що вони дійсно кусаються ", - резюмував європейський чиновник.

Нагадаємо, 13 липня поліція Лондона конфіскувала криптовалюта на рекордну суму в 180 млн фунтів стерлінгів. За даними правоохоронців, ці активи пов'язані з міжнародним відмиванням грошей.

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