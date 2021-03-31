Еврокомиссия подает судебный иск против Польши

Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. Страну обвиняют в нарушении прав судей и принципа независимости судебной системы.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше.

"Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши. Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системе, который вступил в силу в феврале 2020 года. Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений Польши в апреле 2020 года", - сказал он.

Рейндерс также добавил, что закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип независимости судебной системы и позволяет оказывать давление на судей, рискующих увольнением по решению государства. Принципы ЕС требуют, чтобы любые решения об отмене иммунитета судей принимались не государством, а независимым органом.

Еврокомиссия требует отмены закона о реформе судебной системы или приостановки его действия с немедленной отменой всех положений, касающихся приостановки полномочий судей.