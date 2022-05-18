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Еврокомиссия одобрила план перехода к чистой энергии и отказа импорта из России

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия одобрила долгосрочный план по переходу на возобновляемые источники энергии. Программа REPowerEU предполагает привлечение до 300 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, около 10 млрд евро пойдут на финансирование недостающих звеньев инфраструктуры газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из России. Все остальное пойдет на ускорение и расширение перехода к чистой энергии.

"Мы знаем, что когда Европа действует сообща, у нее больше влияния. Лидеры правительств ЕС договорились о создании платформы для совместной закупки газа, СПГ и водорода. В рамках REPowerEU мы предлагаем совместный механизм закупок и совместную работу со странами-поставщиками", - сказала она.

Еврокомиссия предлагает повысить цели ЕС по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии к 2030 году. Предполагается нарастить долю возобновляемой энергии до 45% и сократить энергопотребление на 13%.

Урсулы фон дер Ляйен заявила, что предлагается ввести обязательство по установке солнечных батарей на крышах коммерческих и общественных зданий с 2025 года и для новых жилых зданий с 2029 года.

Ранее в Минфине США заявили о намерении предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

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Евросоюз