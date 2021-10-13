Еврокомиссия одобрила меры по преодолению энергокризиса

Как отмечается в сообщении, ЕС и его государства-члены могут использовать "набор инструментов" для устранения непосредственного воздействия текущего повышения цен и дальнейшего повышения устойчивости к будущим потрясениям.

Краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку домашних хозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов. Еврокомиссия также будет поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; будет изучать возможные меры по хранению энергии и закупке запасов газа; оценивать текущую структуру рынка электроэнергии.

Представляя набор инструментов, комиссар по энергетике Кадри Симсон сказала: "Рост мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность ЕС. По мере того, как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании".

По ее словам, Еврокомиссия помогает государствам-членам принять незамедлительные меры по снижению воздействия на домохозяйства и предприятия этой зимой.

"В то же время мы определяем другие среднесрочные меры, чтобы наша энергетическая система была более устойчивой и более гибкой, чтобы противостоять любой волатильности в будущем в течение переходного периода. Нынешняя ситуация является исключительной, и внутренний энергетический рынок хорошо служил нам последние 20 лет. Но мы должны быть уверены, что он продолжит делать это и в будущем, реализуя европейский зеленый курс, повышая нашу энергетическую независимость и достигая наших климатических целей", - добавила она.

Набор краткосрочных и среднесрочных мер

Как отмечается в сообщении ЕК, текущий скачок цен требует быстрого и скоординированного реагирования. Существующая правовая база позволяет ЕС и его государствам-членам принимать меры по устранению непосредственных последствий для потребителей и предприятий.

"Приоритет следует отдавать целевым мерам, которые могут быстро смягчить последствия роста цен для уязвимых потребителей и малых предприятий. Эти меры должны легко регулироваться весной, когда ожидается стабилизация ситуации. Наш долгосрочный переход и инвестиции в более чистые источники энергии не должны быть нарушены. Переход на чистую энергию - лучшая страховка от ценовых шоков в будущем, и ее необходимо ускорить", - говорится в сообщении.

Согласно решению, ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему с высокой долей возобновляемых источников энергии. В Еврокомиссии отмечают, что в то время как более дешевые возобновляемые источники энергии играют все более важную роль в снабжении электросетей и установлении цен, другие источники энергии, включая газ, по-прежнему необходимы во времена повышенного спроса. В соответствии с текущим дизайном рынка газ по-прежнему устанавливает общую цену на электроэнергию при его использовании, поскольку все производители получают одинаковую цену за один и тот же продукт, когда он входит в сеть - электроэнергию. "По общему мнению, текущая модель предельного ценообразования является наиболее эффективной, но необходим дальнейший анализ", - говорится в сообщении.

Кризис также привлек внимание к важности хранилищ для функционирования газового рынка Евросоюза. ЕС в настоящее время имеет емкость для хранения более чем на 20% от годового потребления газа, но не во всех государствах-членах есть хранилища, и их использование и обязанности по их содержанию различаются, отметили в Еврокомисии.