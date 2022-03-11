UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еврокомиссия намерена удвоить военную помощь Украине

Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить еще 500 млн евро на эти цели. Заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все прекрасно понимают, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, - сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале. - Я уверен, что лидеры одобрят эти деньги".

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики, добавил Боррель.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВторжение России в Украину