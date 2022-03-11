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Єврокомісія має намір подвоїти військову допомогу Україні

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Брюссель, П'ятниця 11 березня 2022 11:48
Єврокомісія має намір подвоїти військову допомогу Україні Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія має намір подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити ще 500 млн євро на ці цілі. Заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Всі прекрасно розуміють, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні, - сказав він журналістам, прибувши на другий день зустрічі лідерів ЄС у Версалі. - Я впевнений, що лідери схвалять ці кошти".

ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій щодо російських олігархів і російської економіки, додав Боррель.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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