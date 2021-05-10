Еврокомиссия хочет запретить расчет наличными на сумму более 10 тысяч евро

Еврокомиссия хочет запретить готовые расчеты на сумму в более 10 тысяч евро. Инициативу предлагают в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс отметила, что как правило, безналичные расчеты в таких размерах пока не осуществляются.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тсяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.