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Еврокомиссия хочет запретить расчет наличными на сумму более 10 тысяч евро

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 14:58
Еврокомиссия хочет запретить расчет наличными на сумму более 10 тысяч евро Фото: Евросоюз хочет сократить сумму наличных денег, которой можно рассчитываться (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Еврокомиссия хочет запретить готовые расчеты на сумму в более 10 тысяч евро. Инициативу предлагают в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Об этом пишет DW.

Комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс отметила, что как правило, безналичные расчеты в таких размерах пока не осуществляются.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тсяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что украинцы сократили наличные операции через кассы банков.

РБК-Украина писало, что за 2020 год наличные в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Также сообщалось, что по состоянию на 1 апреля 2021 года на одного украинца приходилось 70 шт. банкнот и 153 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа. Среди банкнот больше всего было номиналом 200 гривен (23,7% от общего количества), а среди монет - номиналом 10 копеек (29,1%).

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