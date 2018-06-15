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Єврокомісія готова до більш активної допомоги для вирішення гуманітарних проблем Донбасу, - Геращенко

НовиниПолітика    15.06.2018 - 14:00
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко додала, що в ЄК очікує від уряду України більшого заглиблення в питання вирішення гуманітарних проблем Донбасу

Єврокомісія (ЄК) готова до більш активної допомоги для вирішення гуманітарних проблем Донбасу. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Так, Геращенко сьогодні, 15 червня 2018 року провела зустріч з директором з питань Європи, Східного сусідства і Близького Сходу Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту населення і гуманітарної допомоги Жан-Луї де Броувером, який займається питаннями гумдопомоги Україні в ЄК, а також питаннями Донбасу.

"Цього разу обговорили безпекову, гуманітарну, екологічну ситуацію на Донбасі. Особливий акцент- на проблемі розмінування, водопостачання, інфраструктурних проектах, екологічних проблемах. ЄК готова до більш активної допомоги для вирішення гуманітарних проблем Донбасу й очікує від українського уряду більшого заглиблення в цю проблематику", - написала Геращенко.

 

Вже в Києві. Зранку зустрілася з Директором з питань Європи ГД Єврокомісії Ж.-Л. де Броувером, який опікується...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому поточного року Європейська комісія схвалила виділення Україні 24 млн євро допомоги. Кошти призначені постраждалим від конфлікту на Донбасі.

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Теги публікації: Еврокомиссия, Ірина Геращенко, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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