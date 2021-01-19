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Еврокомиссия не будет вмешиваться в строительство "Северного потока-2", - Боррель

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия не будет вмешиваться в строительство российского газопровода "Северный поток-2". Он пояснил, что проект является коммерческим и не диверсифицирует энергоснабжение ЕС.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Европарламента.

В ходе заседания евродепутаты предложили усилить давление на Россию из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. В частности, предлагали помешать завершению строительства "Северного потока-2".

"Речь о частном проекте, мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если немецкое правительство дает на него свое согласие", - пояснил Боррель.

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Однако, как подчеркнул дипломат, в случае завершения строительства газопровода компании должны будут управлять им в соответствии с европейским законодательством.

"Это все, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Евросоюза", - добавил он.

Напомним, сегодня США ввели санкции против российского судна "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток-2". Под санкции попала и компания, которая владеет этим судном.

После введения новых санкций против "Северного потока-2" немецкий концерн Bilfinger SE объявил о выходе из российского проекта.

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Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюзСеверный поток-2