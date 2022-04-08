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Еврокомиссия будет считать попытку заплатить за газ рублями уходом от санкций

Фото: глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия провела детальный анализ требования России изменить схему платы за газ. Если какая-либо компания попытается оплатить газ рублями, то это будет считаться обходом санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции.

По ее словам, предложенная Россией схема по обмену на рубли при оплате за газ представляется собой риск.

"Считаем, что предложение по обмену будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - сказала она.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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