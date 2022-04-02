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В Еврокомиссии подтвердили готовность либерализовать грузовые перевозки из Украины в ЕС, - Кубраков

Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

Глава Генерального директората по вопросам транспорта Еврокомиссии Хенрик Гололей подтвердил готовность ЕС начать процесс либерализации грузового транзита из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Как и в случае с Соглашением об Общем авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены", - добавил Кубраков.

Либерализация грузового транзита в страны ЕС должна существенно улучшить экспортный потенциал Украины. После ратификации соглашения украинские экспортеры получат возможность беспрепятственно доставлять продукцию в Европу.

Сейчас же правительство, по словам министра, работает над поддержкой бесперебойного функционирования логистической системы, в частности железной дороги и дунайских портов. Для этого правительство приняло решение о дополнительном покрытии рисков страховым компаниям.

Как пояснил министр, этим решением предусмотрено возмещение для фрахтователей, операторов, владельцев морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств.

Аналогичное возмещение применяется также для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обращению железными дорогами пути европейского стандарта, если этот подвижной состав находится на территории Украины.

Эти инициативы правительства позволяют перенаправлять экспортные грузопотоки новыми логистическими цепочками. Это крайне важно, как пояснил министр, поскольку Украина сейчас потеряла возможность пользоваться морскими портами, через которые до войны проходило 70-80% экспорта основных грузов, среди которых зерно, руда, черные металлы и тому подобное.

"Сейчас Украина адаптируется к новым условиям. Возобновляет работу экономики, строит новые логистические маршруты. После победы над врагом мы будем сильнее и опытнее", - отметил Кубраков.

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ЕвросоюзАлександр Кубраков