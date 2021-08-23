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В Еврокомиссии ответили, будет ли новая программа макрофинансовой помощи Украине

Автор: Милан Лелич, Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, будет ли новая программа макрофинансовой помощи Украине. В ЕС планируют закончить текущую программу.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Вместе с тем, по его словам, с учетом того, как развивается экономическая ситуация, доступность финансов, то к этому вопросу всегда можно вернуться.

"Пока такой заявки со стороны Украины не было. Думаю, сейчас важно закончить текущую программу", - заявил он.

Он отметил, если есть доступные финансы по линии макрофинансовой помощи ЕС, если продвигается программа МВФ, создаются хорошие условия для доступности финансов.

"Если все эти программы выполняются, тогда непосредственных краткосрочных проблем с финансированием госбюджета создаваться не должно", - отметил Домбровскис.

Напомним, Еврокомиссия назвала условие предоставления второго транша помощи Украине.

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