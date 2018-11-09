Еврокомиссар призвал привлечь к ответственности виновников нападений на активистов

Фото: Иоганнес Ган (из открытых источников)

Йоганнес Ган встретился с активистами

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган призвал привлечь к ответственности виновников и заказчиков нападений на активистов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Twitter.

"Хотя уже поздняя ночь, @JHahnEU провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины #Гандзюк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Иоганнес Ган уже прибыл в Украину. Он встретился с активистами и адвокатом херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Нападения на активистов являются неприемлемыми, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - отметил Иоганнес Ган в ходе встречи.

Хотя уже поздняя ночь, @JHahnEU провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины #Гандзюк. "Нападения на активистов являются неприемлемыми, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности". pic.twitter.com/8OQAl8fliu — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что ни один из представителей полиции Херсонской области не был уволен и не подал в отставку после смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица.