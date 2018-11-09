ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Еврокомиссар призвал привлечь к ответственности виновников нападений на активистов

Новости » Политика    09.11.2018 - 01:35
Фото: Иоганнес Ган (из открытых источников)
Фото: Иоганнес Ган (из открытых источников)

Йоганнес Ган встретился с активистами

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган призвал привлечь к ответственности виновников и заказчиков нападений на активистов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Twitter.

"Хотя уже поздняя ночь, @JHahnEU провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины #Гандзюк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Иоганнес Ган уже прибыл в Украину. Он встретился с активистами и адвокатом херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Нападения на активистов являются неприемлемыми, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", - отметил Иоганнес Ган в ходе встречи.

Напомним, ранее сообщалось, что ни один из представителей полиции Херсонской области не был уволен и не подал в отставку после смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. 

Адвокат Гандзюк направила обращение об исключении Антона Геращенко из состава ВСК ВСК будет рассматривать не более 5 дел в отношении нападений на активистов, - Береза
Новости Украины ЕврокомиссияЙоханнес ХанЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь