ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Єврокомісар закликав притягнути до відповідальності винуватців нападів на активістів

Новини » Політика    09.11.2018 - 01:35
Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)
Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)

Йоганнес Ган зустрівся з активістами

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган закликав притягнути до відповідальності винуватців  і замовників нападів на активістів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Представництва ЄС у Twitter.

"Хоча вже пізня ніч, @JHahnEU провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини  #Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Йоганнес Ган вже прибув до України. Він зустрівся з активістами і адвокатом херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців  і замовників слід притягнути до відповідальності", - зазначив Йоганнес Ган в ході зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жоден із представників поліції Херсонської області не був звільнений і не подав у відставку після смерті громадської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.

Адвокат Гандзюк направила звернення про виключення Антона Геращенко зі складу ТСК ТСК розглядатиме не більше 5 справ щодо нападів на активістів, - Береза
Новини України ЕврокомиссияЙоханнес ХанКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся