Єврокомісар закликав притягнути до відповідальності винуватців нападів на активістів

Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)

Йоганнес Ган зустрівся з активістами

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган закликав притягнути до відповідальності винуватців і замовників нападів на активістів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Представництва ЄС у Twitter.

"Хоча вже пізня ніч, @JHahnEU провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини #Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Йоганнес Ган вже прибув до України. Він зустрівся з активістами і адвокатом херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності", - зазначив Йоганнес Ган в ході зустрічі.

Хоча вже пізня ніч, @JHahnEU провів першу зустріч в Україні і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини #Гандзюк. "Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності". pic.twitter.com/8OQAl8fliu — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жоден із представників поліції Херсонської області не був звільнений і не подав у відставку після смерті громадської активістки Катерини Гандзюк.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Загалом поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п'яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину.