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Еврокомиссар по энергетике призвала Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Автор: Александр Белоус

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Trend.

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон 4 февраля на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Азербайджан сегодня делает все, для того чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз", добавила Симсон.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - сказала Симсон.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров - Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция.

Как сообщало РБК-Украина, в Европе уже ищут альтернативу поставкам газа из России в связи с угрозой вторжения в Украину. В ЕС увеличились поставки сжиженного газа (СПГ) из США. По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, также идут переговоры с Катаром и Азербайджаном.

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