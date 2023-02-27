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В Єврокомісії закликають критикувати Угорщину через її ставлення до РФ: коректність зайва

Фото: віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські політики повинні більше критикувати Угорщину. Зокрема, через ставлення Будапешта до Росії та війни в Україні.

Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Юрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Вона вважає, що європейські лідери занадто коректні до Угорщини.

"Ми спостерігаємо надмірно слизьку коректність з боку європейських політиків", - сказала Юрова.

Віцепрезидент Єврокомісії вважає, що Будапешт потрібно критикувати частіше, особливо через її позицію щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. Вона додала, що Європейський союз продовжить судовий процес проти Угорщини через порушення верховенства права.

Зазначимо, між Юровою та прем'єром Угорщини Віктором Орбаном не дружні стосунки після того, як Будапешт у 2020 році закликав її піти у відставку. Віцепрезидентка Європейської комісії звинуватила Орбана у тому, що він створює "хвору демократію" в Угорщині.

Нагадаємо, Угорщина одна з країн, яка постійно блокує санкції ЄС проти Росії. Зокрема, Будапешт блокував санкції проти російських олігархів у рамках 10 пакету.

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УгорщинаВиктор ОрбанЄврокомісіяВійна в УкраїніРосійська Федерація