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У Єврокомісії пропонують створити реєстр запитів на виплати репарацій Росією

Фото: єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Єврокомісія запропонувала створити реєстр запитів українських громадян та організацій на виплати репарацій з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

"Єврокомісія пропонує створити реєстр звернень українських громадян та організацій про збитки, завдані ними від дій Росії. Ми повинні мати всю інформацію, зібрану в одному центральному місці", - йдеться у заяві.

За його словами, Росія має заплатити дуже велику ціну. Він вважає, що репарації Росії мають стати невід'ємною частиною відновлення справедливості для України.

"ЄС продовжує роботу щодо пошуку юридично несуперечливих способів інвестування блокованих російських активів, щоб забезпечити фінансування відновлення України", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, що Україна разом із партнерами створює механізм конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України.

Виплата репарацій РФ для України є ланцюжком певних дій. На початку російські активи треба розшукати, а потім арештувати та по спеціальній процедурі передати постраждалим українцям.

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