Єврокомісія закликає європейський бізнес підтримати енергетичний сектор України

Уряди та приватні компанії Європейського Союзу мають пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Останні ракетні обстріли РФ України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", - заявила Сімсон.

Сімсон додала, що Європейському союзу треба швидко відреагувати, аби пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено. Також вона нагадала, що раніше було створено фонд підтримки енергосистеми України. Він зібрав 20,5 мільйона євро, а ще 10 мільйонів євро допомоги надали приватні компанії.

"На кону захист і добробут тисяч і десятків тисяч домогосподарств, людей із вразливих груп населення, дітей і літніх людей на тлі зими, що наближається", - додала Сімсон.