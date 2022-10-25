UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія закликає європейський бізнес підтримати енергетичний сектор України

Фото: єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряди та приватні компанії Європейського Союзу мають пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Останні ракетні обстріли РФ України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", - заявила Сімсон.

Сімсон додала, що Європейському союзу треба швидко відреагувати, аби пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено. Також вона нагадала, що раніше було створено фонд підтримки енергосистеми України. Він зібрав 20,5 мільйона євро, а ще 10 мільйонів євро допомоги надали приватні компанії.

"На кону захист і добробут тисяч і десятків тисяч домогосподарств, людей із вразливих груп населення, дітей і літніх людей на тлі зими, що наближається", - додала Сімсон.

Нагадаємо, що Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури.

Також президент Володимир Зеленський закликав партнерів України створити новий формат допомоги України - "фінансовий Рамштайн".

Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні. Якщо не зробити цього зараз, у майбутньому це коштуватиме країнам ЄС дорожче.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяВійна в Україні