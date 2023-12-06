Єврокомісія високо оцінила розвиток "зеленої" енергетики в Україні

"Я часто бував в Україні до початку війни і я казав вам, що ви можете бути суперсилою Європи. Ви можете бути суперсилою Європи у відновлювальній енергетиці, зеленому водні. Це тому що ви маєте всі необхідні складові у вашій країні, щоб стати дуже важливим гравцем у галузі технологій, що орієнтуються на майбутнє", - сказав Шефчович.

В рамках СОР28 очільник ДТЕК Максим Тімченко подякував віце-президенту Європейської комісії за визнання внеску ДТЕК у забезпечення зеленого переходу в контексті будівництва Тилігульської ВЕС.

Раніше ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.