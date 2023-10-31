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Єврокомісія виділить 335 млн євро на відбудову України: куди підуть кошти

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери.Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділять на:

  • відбудову інфраструктури, зокрема енергетики;
  • допомогу бізнесу;
  • антикорупційні заходи;
  • захист довкілля;
  • цифровізацію.

"Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч", - наголосив прем'єр.

Відбудова України

Мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території.

Про масштаби руйнувань, амбітні плани, пріоритети і про те, де брати гроші на велику відбудову, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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