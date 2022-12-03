Єврокомісія виділила 533 млн євро на міжрегіональні програми за участю України і Молдови

У релізі зазначається, що ці програми отримають додаткове фінансування через ухвалене Комісією у березні рішення призупинити співпрацю з РФ та Білоруссю після російського повномасштабного вторгнення в Україну та перевести 26,2 мільйона євро, спочатку виділених цим двом країнам, на зміцнення співпраці з Україною та Молдова.

Із загальної суми 215 мільйонів євро спрямують на транснаціональну співпрацю в Дунайському регіоні в галузі інновацій та відновлюваних джерел енергії.

187 мільйонів євро виділять на транскордонну співпрацю між Польщею та Україною у галузі охорони природи, охорони здоров'я та управління кордонами.

54 мільйони євро - на прикордонну співпрацю між Румунією та Україною для покращення освіти, охорони здоров'я та охорони природи.

77 мільйонів євро направлять на прикордонну співпрацю між Румунією та Молдовою для покращення освіти, охорони здоров'я та охорони природи.

Також у Єврокомісії вирішили виділити на 2021-2027 роки майже 665 мільйонів євро на 6 програм Interreg для підтримки транскордонного та транснаціонального співробітництва між державами-членами та Україною та Молдовою.