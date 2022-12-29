Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення зруйнованих РФ шкіл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо комп'ютери, тому учні зможуть продовжити навчання", - зазначила фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, понад 2800 навчальних закладів в Україні було зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії проти України, понад 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської російської війни.