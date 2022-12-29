Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення зруйнованих РФ шкіл

Єврокомісія виділила 100 млн. євро на відновлення українських шкіл, зруйнованих внаслідок російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо комп'ютери, тому учні зможуть продовжити навчання", - зазначила фон дер Ляєн.
За даними Єврокомісії, понад 2800 навчальних закладів в Україні було зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії проти України, понад 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської російської війни.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд. євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.
Також повідомлялося, що Європейська комісія затвердила чотири нові програми за участю 10 держав-членів України та Молдови на суму 533 мільйони євро для розвитку транскордонного та транснаціонального співробітництва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.