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Єврокомісія вдруге відклала оголошення плану щодо відмови від палива РФ

Фото: комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія відклала оголошення плану щодо відмови ЄС від російських енергоресурсів. Це вже вдруге, коли Єврокомісія переносить презентацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Високопоставлений чиновник ЄС розповів виданню, що робота над дорожньою картою щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв триває. Але, за його словами, план не буде представлено цього місяця.

"Ми все ще рухаємося вперед з дорожньою картою, вона готується, але терміни змінилися на тлі останніх геополітичних подій. Дата буде повідомлена в належний час”, - сказало джерело Politico.

Зазначається, що ЄС також веде переговори з США, зокрема, щодо збільшення імпорту американського газу. При цьому двосторонні переговори між США та Росією породили невизначеність щодо майбутніх економічних відносин між Кремлем і Заходом.

Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив у листопаді минулого року, що представить план відмови від російських енергоресурсів протягом перших ста днів перебування на посаді. Цей термін вже двічі переносився.

Спочатку презентація плану була запланована на лютий, після цього її перенесли на 26 березня. Наразі дата оголошення плану невідома.

Нагадаємо, Європейський Союз поставив за мету відмовитися від російського природного газу до 2027 року. Це сталося у 2022 році після того повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто додати, що Україні з 1 січня 2024 року припинила транзит російського газу в країни Європи та Молдову. Словаччина та Угорщина виступили проти цього рішення.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати висновки саміту ЄС, який відбудеться 6 березня, якщо не буде ухвалене рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну.

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