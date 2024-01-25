Єврокомісія та Литва виділили фінансову допомогу на будівництво бомбосховищ в Україні

"Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України. Литва надає додаткових півмільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проекту", - йдеться в заяві.

Зазначається, що таку угоду підписали між представництвом Європейської комісії в Україні та литовським центральним агентством управління проектами CPVA.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова сказала, що російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя та освіти.

"Наша остання ініціатива підкреслює непохитну прихильність ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні", - додала вона.

У яких областях будуватимуть бомбосховища

Через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів, кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. У країні зростає покоління дітей, які взагалі не відвідують школу.

Близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно. Програма ЄС віддає перевагу регіонам, які страждають від військових дій найбільше, а саме:

Чернігівська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Запорізька область;

Харківська область;

Одеська область.

Щонайменше п'ять укриттів планують побудувати в цих прифронтових областях.

Робота шкіл в умовах війни

Варто зазначити, що минулого року у Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Мова йде про регіони, які знаходяться у відносному тилу.

Також у Києві планували побудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл.

Російські окупаційні війська обстріляли місто Харків ввечері 2 січня. Ракета влучила в будівлю школи в Основ'янському районі.