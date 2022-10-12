Єврокомісія рекомендувала надати Боснії статус кандидата в ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статус кандидата в Євросоюз. Від країни очікують запровадження низки реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

За даними відомства, під час ухвалення рішення про рекомендацію надання статусу кандидата в ЄС для Боснії враховувалися очікування, що в країні буде зроблено низку кроків щодо зміцнення демократії, функціональності державних інститутів, верховенства закону, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що таке рішення, яке передбачає розширення Євросоюзу в майбутньому, було ухвалене на тлі війни Росії проти України.

"Цілком очевидно, що ми віримо в європейське майбутнє наших партнерів. Жорстоке вторгнення Росії в Україну наголошує на важливості розширення ЄС, яке набуває нового геополітичного значення. Це довгострокові інвестиції у світ, процвітання та стабільність нашого континенту", - підкреслив Боррель.