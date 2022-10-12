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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата в ЕС

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Брюссель, Среда 12 октября 2022 18:15
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата в ЕС Фото: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата в ЕС (flickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в Евросоюз. От страны ожидают внедрения ряда реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

По данным ведомства, во время принятия решения о рекомендации предоставления статуса кандидата в ЕС для Боснии учитывались ожидания, что в стране будет предпринят ряд шагов по укреплению демократии, функциональности государственных институтов, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что такое решение, предполагающее расширение Евросоюза в будущем, было принято на фоне войны России против Украины.

"Совершенно очевидно, что мы верим в европейское будущее наших партнеров. Жестокое вторжение России в Украину подчеркивает важность расширения ЕС, которое приобретает новое геополитическое значение. Это долгосрочные инвестиции в мир, процветание и стабильность нашего континента", - подчеркнул Боррель.

Отметим, что решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Боснии еще должен утвердить Европейский Совет.

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