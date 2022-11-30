Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини у рамках фінансування ЄС. Причиною цього називають проблеми з верховенством права у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Зазначається, що до 19 листопада Будапешт мав ухвалити 17 реформ, про які влітку угорський уряд домовився з ЄС.

"Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або перебуває на стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобов'язалася", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий віце-президент ЄС, комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що кошти не надійдуть Угорщині, доки основні етапи реформ не будуть реалізовані належним чином.

Голосування за ухвалення рекомендацій Єврокомісії щодо заморожування виплат Будапешту може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться у Брюсселі.