ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 15:33
Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини Фото: Єврокомісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Європейська комісія рекомендує заморозити виділення 7,5 млрд євро для Угорщини у рамках фінансування ЄС. Причиною цього називають проблеми з верховенством права у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що до 19 листопада Будапешт мав ухвалити 17 реформ, про які влітку угорський уряд домовився з ЄС.

"Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або перебуває на стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобов'язалася", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий віце-президент ЄС, комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що кошти не надійдуть Угорщині, доки основні етапи реформ не будуть реалізовані належним чином.

Голосування за ухвалення рекомендацій Єврокомісії щодо заморожування виплат Будапешту може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщини, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Евросоюз
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію